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「馬先生」訪中 陸委會：此行應考量社會期待

2023/3/23 18:01（3/23 18:30 更新）
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前總統馬英九（圖）將赴中國祭祖，陸委會23日表示，馬英九為卸任元首，這趟行程須考量社會期待。（中央社檔案照片）
前總統馬英九（圖）將赴中國祭祖，陸委會23日表示，馬英九為卸任元首，這趟行程須考量社會期待。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北23日電）前總統馬英九將赴中國大陸祭祖，陸方稱其為「馬先生」。陸委會今天表示，馬英九為卸任元首，這趟行程必須考量社會期待，將台灣維護主權和自由民主的決心傳達給對方，稱謂問題由其辦公室去爭取。

大陸委員會23日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中作出上述表示。

詹志宏表示，馬英九赴陸祭祖，率領學生前往參訪、交流，尊重其行程安排，也願意提供必要協助。對於馬英九恰好選在總統蔡英文出訪期間赴陸是否為「刻意」，詹志宏說，這應由其辦公室說明。

馬英九赴陸被稱呼「馬先生」，詹志宏說，兩岸互動關於稱謂問題，這些需要雙方事先商定；馬英九和中國大陸領導人習近平於2015年在新加坡會面是互稱「先生」，這是雙方事先討論、確認後的結果。

他說，可以注意到，國人對於馬英九這次赴陸有很多提醒，因為馬英九是卸任元首。馬英九是當年台灣人民一票票地投出來的中華民國總統，即使現在卸任了，仍有相當的國家禮遇，卸任總統到中國大陸訪問是各界矚目事項，其一言一行自然會動見觀瞻。

詹志宏強調，馬英九這趟行程「必須考量整個社會的期待」，看能不能把多數民眾想法、對於兩岸關係看法，以及維護主權和自由民主制度的決心轉達給對方；稱謂問題由他們辦公室去商量、爭取。

馬英九基金會執行長蕭旭岑22日表示，若堅持要對岸稱馬英九為總統，這就是「兩國論」。馬習會雙方互稱為先生，這是因為兩岸互不承認主權，對岸被台灣方視為大陸地區，對岸稱台灣為台灣地區，如果互稱總統、主席，是不是要把對岸當成外國。（編輯：楊昇儒）1120323

#馬英九
#中國
#陸委會
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