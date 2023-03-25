美中貿易會長：美企在中國製造產品 7%銷回美國

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（中央社台北25日電）美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）今天在北京表示，美國在中國的投資非常重要，美國公司在中國製造的產品中有77%銷售給中國當地市場，只有7%被出口回美國。

艾倫說：「我認為，這打消了美國公司僅僅是為了供應美國市場，而把工作交給中國的常見說法。」

中國發展高層論壇2023年年會25日在北京釣魚台國賓館召開，據陸媒第一財經報導，艾倫在「打造國際一流的營商環境」分會場作以上表示。

他說，儘管存在挑戰，美國和中國公司表現出了韌性。美國對中國的出口在2022年達到歷史最高水準，中國也仍是美國農業、食品、化學品等出口商的重要目的地。美國商務部的數據表明，對中國的出口保證了大約100萬美國人的工作。

艾倫表示，美中貿易全國委員會每年都會進行年度調查，收集在中國美企反映的問題。如果這些問題得到解決，投資環境將得到大幅改善。

他提到，在數據安全和隱私方面，如果中國政府實行更透明的監管和執行手段，這將實現更流暢的跨境數據流動。在產業政策方面也需要有更透明國際規則，「特別是在技術領域補貼方面」，這樣來自所有國家的公司將有一個公平的競爭環境。

此外，如果中國的私營部門做得好，跨國公司也會做得好。「隨著中國已經承諾進一步降低其外國投資市場准入風險，我們認為，有一些領域應該考慮進一步開放，比如雲計算、互聯網服務、農業生物技術、人類遺傳物質、處理法律服務、媒體和娛樂。」

他強調，中國更有競爭力的環境和更公平的市場將導致就業、效率、創新和增長。

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艾倫說，「正如我們兩週前在中國全國人民代表大會會議的閉幕新聞發布會上聽到的那樣，中國將堅定不移深化改革開放。本週，我們有來自世界各地的領導者在中國發展高層論壇討論這些話題，討論我們如何能夠共同努力，持續收穫改革開放的成果。」

他說：「我們不能停滯不前，我們必須繼續向前邁進。如果經濟環境正常發展，商業政策環境能夠根據產業需要進行改革，那麼美國、歐洲和日本等外國公司將樂見於在這個美妙市場上增加投資。」（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120325