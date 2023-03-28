博鰲2023年報告 估亞洲經濟體GDP成長率4.5%

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）博鰲亞洲論壇今天揭幕並發布今年的亞洲經濟前景報告，報告中提及世界經濟放緩的背景之下，今年亞洲經濟體整體復甦步調加快，經濟成長率預估為4.5%。

今年的博鰲亞洲論壇上午登場，經歷3年疫情後，今年再度恢復線下實體舉辦。在正式議程開始之前，大會發布「亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告」，分析今年亞洲市場的經濟狀況、挑戰與前景。

根據這份報告，對抗外部衝擊的能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化以及區域貿易協定落實，是當前對於亞洲經濟體而言，4大值得重點關注的問題。

報告稱2023年是「全球經濟治理的亞洲時刻」，在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的背景下，預計亞洲經濟整體復甦步調繼續推進，區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快。

目前市場普遍看淡2023年的全球經濟成長預期，雖然有所上調但相對疲弱，博鰲論壇認為，亞洲經濟體同樣面臨不利影響，然而作為世界經濟的重要引擎，2023年亞洲經濟體整體復甦腳步加快。2023年亞洲經濟體實質經濟成長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，成為世界經濟放緩的情形之下的一大亮點。

報告分析，全球通膨率預計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%，全球食品價格也持續回穩，世界經濟增長的環境有所改善。就亞洲市場而言，雖然刺激與緩通膨的因素共存，然而2023年亞洲地區的通膨壓力有望減緩。

對於就業情形，報告稱儘管2023年全球勞動力市場趨於惡化，亞洲各區的就業成長乏力，但是東亞地區的就業形勢有望優於預期。（編輯：曹宇帆）1120328