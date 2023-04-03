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分析：中國汲取俄烏戰爭經驗 恐受鼓勵擴大核武計畫

2023/4/3 13:17（4/3 14:32 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（右）3月20日在莫斯科與中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）3月20日在莫斯科與中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
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（中央社記者李雅雯台北3日電）中國在俄烏戰爭中汲取經驗，分析指出，俄羅斯透過核武威嚇阻止西方干預戰爭，這可能鼓勵北京擴大核武計畫；中國在武器準備、部隊力量等面向獲得指引，為潛在衝突做準備。

紐約時報查閱近100篇中國的研究論文、媒體文章，分析綜整中國的軍事專家、武器分析家對於俄烏戰爭的評估。

評估重點包括「分析俄國如何使用武器摧毀彈藥掩體、燃料庫和其他目標」、「烏克蘭如何利用Starlink衛星鏈協調攻擊和規避俄羅斯試圖關閉其通信」、「看到俄國透過核武威嚇阻止西方干預戰爭」。

紐約時報刊載報導指出，從這些分析評論文章中發現，中國從俄烏戰爭中學習到一些事，例如中國必須盡速開發類似Starlink衛星鏈低軌衛星系統；俄國核武器達到威嚇效果，這恐將鼓勵中國擴大自己的核武計畫。

北京國防大學教授孟祥青於1月在光明日報刊文表示，俄羅斯的核威懾戰略起了作用，使美國領導下的北約不敢直接參戰。另一篇雜誌刊文提到，「俄羅斯軍隊後勤和補給方面暴露出來的缺陷應該是我們的焦點」，中國必須為類似挑戰做好準備，文中寫到「奪取島嶼時」，暗示了入侵台灣。

俄羅斯未能向部隊提供有關烏克蘭動向的迅速、可靠的情報，這也促使中國分析人士敦促人民解放軍學習如何在戰鬥中更好地使用無人機、通信和衛星。

中國軍事分析人士普遍認為，俄國核武威脅有效阻止北約直接涉入俄烏戰爭；北京將考慮如何威嚇華盛頓，以應對可能的對台入侵。

中國譴責在戰爭中使用核武器，即使如此，中國領導人習近平去年表示，中國將繼續擴大核武庫。中國目前有400多枚彈頭，仍遠低於俄羅斯或美國擁有的數量；據五角大廈評估，中國的核武庫到2030年可能會增加到約1000枚彈頭。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）說，俄國核武威脅姿態為中國樹立了一個「榜樣」，習近平可能會開始相信美國及其盟國在台灣衝突中很容易被邊緣化，但是這很可能是一個誤判。（編輯：曹宇帆）1120403

#中國
#俄羅斯
#習近平
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