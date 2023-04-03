國安局：中共兩會後拉攏中東、聯俄抗美 持續壓縮台灣國際空間

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（中央社記者王承中台北3日電）國安局最新送達立法院的書面報告指出，中共在「兩會」後，更強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，亦將強化拉台、融台作為，並持續壓縮台灣國際空間。

立法院外交及國防委員會6日邀請國防部、外交部及國安局，就「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」進行專案報告。

根據國安局送達立法院的書面報告指出，中共在兩會後積極開展外交活動。已邀越南、寮國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等國領袖訪中，並推動與日韓兩國對話，強化與周邊國家關係。

國安局表示，今年3月兩會後，中國國家主席習近平3月20至22日訪俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭發表戰略協作及經濟合作聯合聲明2份文件、簽署14項合作協議，致歐洲國家擔憂俄中協作可能影響俄烏戰爭發展。

國安局指出，3月28至31日，中共舉辦博鰲亞洲論壇年會，逾50國、2000名代表與會，藉主場外交活動提升正面形象，然而國家領導人出席情形不如往昔。中共亦加大參與中東事務，並利用伊朗與沙烏地有意願恢復關係之機，促使雙方恢復外交關係，是否能實際協助解決雙方分歧有待觀察。

國安局表示，中共頻密派遣機艦侵擾台灣周邊海空域、操作對台經濟脅迫，並深化聯俄抗美、牽制美印太軍事部署，致美歐日等國加大關切台海衝突風險升高，並加強合作反制。此外，美國除強化與台灣經貿關係、協助台灣提升應對中共威脅能力外，亦積極強化在印太地區安全部署，以嚇阻中共片面改變現狀意圖。

國安局指出，中共在兩會完成人事布局後，更強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，亦將強化拉台、融台作為，並持續壓縮台灣國際空間。區域情勢變化則促使美歐日等理念相近國家強化與台灣建構共同安全圖像，反制中共對台脅迫及對區域、全球的安全挑戰。（編輯：張均懋）1120403