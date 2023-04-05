中國首季經濟成長率 機構普遍預測落在4%上下

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）今年第1季剛過，各國際投行、智庫紛紛對於中國第1季的經濟成長率做出預測，其中最高達到4.5%，最低落在3.8%。對於今年第2季的展望，普遍認為可望超過6%。

中國今年的政府工作報告時，將今年的經濟成長率目標訂為5%左右，是近3年來最低的數字。隨著第1季結束，各國際投行、中國智庫紛紛提出新的預測，並迫不及待想要對答案。

綜合第一財經、香港經濟日報、香港01報導，在目前提出第1季經濟成長率最新預測的機構中，民生銀行宏觀中心預測的數字最高。民生銀行宏觀中心認為在穩增長的政策支持下，經濟成長速度將逐漸穩固，第1季的經濟成長率預計達到4.5%，第2季的預測更高達9%。

中國銀行研究院3日發布中國經濟金融展望報告，報告預測第1季經濟成長率4.1%左右；第2季成長7.6%左右，將為全年高點。

相較於4%以上的預測，荷商安智銀行（ING Bank）在最新的報告中則下修了中國第1季的預測數字。

據報，ING將預測數字從4.5%下修至3.8%，並預計在疲弱的第1季經濟數據公布後，中國政府可能加大財政政策力道藉此刺激經濟，因此第2季中國的經濟成長速度預測將由5.2%上修至6%。

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報導引述瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤分析，中國的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）均不高，通膨情形趨緩，預計第1季的經濟成長率可能會高於3%左右的預測，而今年中國全年的經濟成長率可望達到5.4%。（編輯：周慧盈）1120405