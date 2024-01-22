香港M+博物館播放電影「北京雜種」 片名被更改

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（中央社台北22日電）據港媒報導，香港M+博物館日前播放中國大陸的獨立電影「北京雜種」，但在M+的官網上片名卻被改為「張元作品」。M+博物館表示，「更新電影標題」是為突顯該電影的導演張元在專題節目的角色。

香港信報今天報導，M+博物館本月13日至3月3日舉行「北京，如煙往事」放映節目，於19日及2月18日放映中國大陸獨立電影「北京雜種」，同時也放映其他著名電影如「末代皇帝溥儀」等。

「北京雜種」是導演張元1993年的作品，由崔健監製及自演搖滾樂手。但在M+網站及其社交平台專頁的相關宣傳資料中，「北京雜種」被改名為「張元作品」。

據M+官網介紹，此影片由電影製作團隊親身經歷的生活小故事構成，主角都是大城市的邊緣人，追逐理想卻失落，或率性生活而陷入迷惘，「是一群於新舊時代錯亂夾縫中不能自拔的『雜種』。」

有報導指「有關方面」曾要求電影改名才可上映，電影、報刊及物品管理辦事處回覆查詢時，不評論個別影片申請；M+則承認其策展團隊及張元「更新了電影標題」，以突顯張元在專題節目中的角色。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130122