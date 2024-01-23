拚經濟要正能量 中國官媒熱炒創業成功引非議

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（中央社記者邱國強北京23日電）在積極塑造經濟「正能量」的主旋律輿論下，中國官媒近來相繼宣傳外賣小哥3年賺人民幣102萬元，留學歸國女生賣燒賣1年營業額達2億元，並熱炒哈爾濱、瀋陽的冬季旅遊，雖然吸引目光，但也引起質疑。

在眾多質疑下，日前更傳出前述3年大賺人民幣102萬元（新台幣約450萬元）的外賣小哥，遭同業眼紅毆打的情事。但當事人隨後否認，指自己是因為身體「上火」而流鼻血，並非被毆打。

中國2023年經濟表現欠佳，官方雖然公布經濟成長率達5.2%，並重新公布青年失業率僅14.9%，但民間質疑者不在少數。而陸股上證指數更在昨天收盤跌破2800點，進一步摧折投資人信心。因此，官媒宣傳的上述「拚經濟」典型，近日接連遭到不少網友質疑。

至於哈爾濱及瀋陽，先是哈爾濱近來被一些中國網友及自媒體工作者以「爾濱」之名熱炒，官媒隨後跟進，日前迅速竄紅為網紅旅遊城市。近日，部分自媒體人及官媒開始熱炒瀋陽的「小河沿早市」及地鐵「瀋陽站站」，儼然成為「夏淄博、冬爾濱」的操作模式。但不少人擔心，等到夏天，這些城市是否會步上淄博燒烤的後塵？

綜合中國媒體報導及網路訊息，來自江西的「95後」（1995至1999年生）上海外賣小哥陳思，曾在老家創業開飯館失敗，在揹負80萬元債務下到上海打工，2020年加入外賣行列，且私下在多個平台接單，3年多就賺了102萬元，其中2023年8月單月就賺了4萬多元。如今，他已還清積欠的80萬元債務。這一鹹魚翻身遭遇，立刻引發中國網路熱議。

幾天後，中國媒體接力報導，「80後」上海女子李文瑩自海外留學歸國後，並未投入所學，而是接觸電商，並在2020年創立手工燒賣品牌「一條狗」並正式上線販賣，2個月後就創下單月近1000萬元的銷售額，成為中式早餐網紅產品，並在2023年創造年營收逾2億元的成績，「海歸姑娘一年燒賣兩個億」成為網路熱搜，同樣引發熱議，成為「正能量」典型。

儘管如此，上述兩個案例仍受到不少中國網友質疑，其中不乏同為外賣工作者的吐槽。有北京外賣小哥公開表示，他前幾年的單月收入，拚死拚活也就是偶爾能超過1萬塊，去年起根本到不了1萬，「他在上海1個月能送3、4萬？瞎吹的吧。怎麼送的教一下」。

另有網友質疑，燒賣這東西要的是「新鮮熱乎」，有那麼多人「腦子進水了，會去網購冷凍燒賣來吃，還1年賣到兩個億？唬誰呢」；還有人表示，除非「背後有資本」，否則這種低單價的東西（燒賣）1年能賣兩個億」？

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也有網友質疑，這是「把人民群眾當傻子忽悠」、「編故事也麻煩找個正常人來編」、「大環境不好了，找些材料就海吹」、「連編故事都不認真編」、這是「大躍進歷史重現」。更有網友直言，再等幾天，說不定有新故事。

而前述外賣小哥的故事近來也遭人踢爆，指他實際上固定與某商家合作，且手下另雇有3人一同送單，所謂1年102萬其實是他和3人一同賺的，並非一般的外賣送餐模式。（編輯：唐佩君）1130123