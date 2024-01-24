中國房市不振 京滬頂級明星學區房價走跌

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（中央社台北24日電）中國北京及上海的明星學區房價長年幾乎是不跌神話，過去就連「老破小」房子，都能賣到1平方公尺（約0.3坪）人民幣20萬元（約新台幣88萬元）高價；但陸媒報導，過去一年房價下跌，這個行情已成過去式。

第一財經23日報導，許多年來，在注重教育家庭的追捧以及投資客的惡炒下，京滬頂級學區房幾乎是房市中不跌的神話，連20至30平方公尺（約6.05坪至9.075坪）「老破小」的房子，最高都能賣到1平方公尺20萬元。

但中國房市吹寒風，2023年這種類型的學區房明顯下跌，甚至有小區成交價每平方公尺較過去高點跌了10萬元。

報導引述一名董姓民眾表示心情相當鬱悶，2020年時為了能讓女兒未來進入好學校，他賣掉了兩房一廳的房子，換了一間小屋，當時花費接近400萬元（約新台幣1760萬元），而房子面積還不到40平方公尺（約12.1坪），由於房子實在太小，不夠全家住，只好又在離自己公司比較近的地區租了一間兩房一廳，另將學區房租了出去。

中國在COVID-19疫情後經濟走低，2022年時房市下滑，跌回入手價格，但他認為，反正女兒上學總歸是要用到的。

但到了2023年，這名董姓民眾無法淡定了，說近期更發現幾乎每個月都在下跌，「一個月一個價」。當時的買價，如今已經足夠買下同小區兩房一廳，令他相當懊悔。

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報導指出，以相似條件的附近學區房，2023年年末對比價格高點，每平方公尺大約降了10萬元。

中原地產資深分析師盧文曦認為，過去高價學區房的本質是學區溢價再加上預期房價上漲心理，如今隨著各地調控教育政策，大力發展集團化辦學，頂級學區的附加值已顯著降低，2023年房市價格也一路下行，以及出生人口的減少，極大降低了投資客對炒作學區房的預期。學區房自然跌得比一般房子更厲害。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130124