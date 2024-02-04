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彭博：中國春節豬肉需求大減 反映經濟困景

2024/2/4 13:33
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（中央社台北4日電）春節是中國的大節日，傳統上民眾對豬肉需求大，會買豬肉準備不同菜式，但據彭博報導，今年春節雖然豬價下跌，但民眾對豬肉需求大減，去年豬肉銷量更減少1噸，反映經濟低迷民眾減少消費。

彭博3日的報導引述一名北京菜市場豬肉店東主說，雖然豬價較去年下跌了約1/5，但銷量較其他節日減少1/3。

該店主經營豬肉店20年，她說，雖然已經接近春節，但相信很難加價。

在中國東部一名豬肉供應商說，以前附近的農民工會在春節花人民幣1000元（約新台幣4364元）買豬肉做香腸，但現在只會花300元。

報導形容，中國豬肉需求連續數月陷於低迷，在迎來春節這個傳統豬肉需求高峰期，民眾對豬肉的需求仍然不振，反映薪酬下降的影響，也對消費品價格造成壓力。

專門研究中國農業的諮詢公司Sitonia Consulting市場研究總監弗里德里希斯（Darin Friedrichs）表示，對豬肉需求減少，尤其反映在低收入人群。

他說，在上海銀行工作的人仍然過得好，會外出消費，但在中國經濟體系中，大部份是農民工、藍領工人，他們生活並不好，正縮減開支。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司首席中國經濟師瑞格利（Duncan Wrigley）表示，自從中國去年重開國門後，民眾多了外出用膳，但很明顯地中國豬肉需求追不上供應。

據上海匯易（JCI）的數據，中國的豬肉消耗量及生產量差不多占全球一半，但去年中國的豬肉消耗量減少1噸，約5400萬噸。

報導更指出，食品價格占中國消費物價指數的比重約1/5，而當中豬肉價格占很大比重。豬價及對豬肉需求下跌，令人擔心會影響消費物價指數，加劇了對通貨緊縮的憂慮。

中國去年12月消費物價指數連續第3個月下降，下降趨勢可能會持續到今年。（編輯:陳鎧妤/周慧盈）1130204

#中國
#彭博
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