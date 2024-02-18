歐盟：對中國中車子公司展開反補貼調查

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（中央社台北18日電）歐盟16日宣布，將對世界第一大軌道交通設備製造商中國中車公司旗下子公司是否涉嫌接受國家補貼、扭曲歐洲市場一事展開調查。

這是歐盟外國補貼條例（EU Foreign Subsidies Regulation）去年7月實施以來，首次展開的反補貼調查。新法旨在防止涉嫌在歐盟造成不公平競爭的第三國補貼。

路透社報導，調查針對中國中車公司旗下的青島四方機車車輛有限公司。該公司參與了保加利亞政府的公開招標，涉及20輛推拉式電動列車，以及這些列車在15年間的維修，市值約6.1億歐元（約合新台幣206億元）。

根據新法規，當歐盟公開招標的估值超過2.5億歐元，參與招標的企業要向布魯塞爾通報參與歐盟的公開招標，並且通報是否在最近3年享受了至少400萬歐元的外國財政補貼。

歐盟執委會說，中車青島四方機車車輛有限公司上月通報了參與保加利亞政府的公開招標。經過對中車青島四方通報的初步審查，歐盟執委會認為需展開深入調查，因為有足夠證據顯示該公司受益於可扭曲歐盟市場的外國補貼。

歐盟執委會指將調查中車青島四方機車車輛有限公司從母公司獲得的補貼屬於直接或間接選擇性補貼，而這項補貼是否讓該公司在競標時獲得不當優勢，以致其他參與保加利亞政府公開招標的公司失去潛在得標機會。

負責歐盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）在聲明中說，「開放意味著要求每個人都要遵守規則。確保我們歐盟的單一市場不會因外國補貼被扭曲，從而損害那些不作弊且具競爭力的企業，對我們的競爭力和經濟安全來說至關重要」。

歐盟執委會須在7月2日之前作出最終決定，確定中車青島四方機車車輛有限公司是否因獲得外國補貼而在競標時獲得不當優勢。委員會可接受涉事企業提出的補救措施、阻止該企業得標，或是頒布不反對裁決。（編輯：周慧盈/唐佩君/朱建陵）1130218