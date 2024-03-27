歐盟祭出反補貼調查 中國中車退出保加利亞標案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）歐盟2月中宣布，針對中國中車旗下子公司是否涉嫌接受國家補貼一事展開調查。相隔近40天，法新社26日報導，這家中國國有公司已退出保加利亞的標案，歐盟方面也已暫停調查。

據報導，保加利亞此次開出的標案是購買20輛電動列車及未來15年的維護服務，總價值約6.1億歐元（約新台幣211億元）。

中國中車是中國中央企業，也是世界第一大軌道交通設備製造商，過去曾與110多個國家及地區簽訂合約，包含美國、印度、拉丁美洲數國。此次旗下子公司加入保加利亞這項標案的投標行列，不過遭歐盟懷疑該公司接受中國補貼，形成不公平貿易。

歐盟2月16日宣布，將對中國中車公司旗下子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司，是否涉嫌接受國家補貼、扭曲歐洲市場一事展開調查。此次調查為「歐盟外國補貼條例」（EU Foreign Subsidies Regulation）去年7月實施以來，首次展開的反補貼調查。

負責歐盟內部市場的執行委員布勒東（Thierry Breton）當時表示，該公司可能依靠補貼，提交一份過於有利的報價，試圖贏得保加利亞的電動列車招標。

不過歐盟委員會26日宣布，中國中車旗下子公司已經退出保加利亞投標一案。布勒東回應，其實在短短的幾週內，根據歐盟外國補貼條例進行的首次調查已取得成果。但中國中車已退出招標，歐盟方面也宣布將結束深入調查。

歐盟這半年來不斷加強對中國公司的審查，因為擔心這些公司從中國補貼中受益，以低價姿態進入市場，形成不公平貿易。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月宣布，對中國電動汽車補貼進行調查；今年1月，歐盟也公布政策，防止敏感技術或基礎設施落入中國等地緣政治對手國家手中。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130327