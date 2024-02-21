提振民企信心 中國啟動民營經濟促進法起草工作

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）央視新聞今天報導，在中國司法部、國家發改委、全國人大常委會法工委共同召開的立法工作座談會上，「民營經濟促進法」起草工作已啟動，立法進程將加快推進。

為提振民企信心，中國社會一直有聲音盼能制定「民營經濟促進法」。

根據報導，司法部相關負責人表示，「民營經濟促進法」起草工作已經啟動，要堅持開門納言、廣泛聽取意見，制定一部務實、管用、操作性強的法律，促進民營經濟健康發展，更好營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為中國式現代化建設提供堅實法治保障。

據介紹，「民營經濟促進法」立法工作要總結實踐經驗，鞏固改革成果，回應企業關切，補齊短板弱項。

「民營經濟促進法」將聚焦依法保護民營企業產權和企業家權益、公平參與市場競爭、平等使用生產要素、公平執法公正司法、中小企業帳款拖欠治理等民營企業核心關切，建立和完善相關制度。

該法將以法治思維和法治方式保持政策制定和執行的一致性穩定性，激發各類經營主體的內生動力和創新活力，促進加快發展新質生產力，確實從法律制度上把對國企民企平等對待的要求用硬實措施落下來。

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第一財經先前報導，中國人民大學法學院教授、商法研究所所長劉俊海指出，過去一年，中央各部委頒布涉及民企發展的「定心丸」政策超過100條，但保值期相對較短，「藥效有限」。

劉俊海強調，「民營經濟促進法」應該回應民營經濟發展「地位平等、共同發展、公平競爭、互惠合作、平等監管與平等保護」的6大訴求，確認民營企業的平等法律地位、政治地位與社會地位，為民營經濟提供長效有力的法治「定心丸」。（編輯：邱國強）1130221