中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

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（中央社記者張謙香港28日電）北京官方媒體昨天報導，中國前外交部長秦剛已辭去全國人大代表職務，有分析指出，秦剛是主動辭任而非遭「罷免」，反映出他可能「平安著陸」。

中國全國人大常委會第八次會議昨天在北京閉幕，北京官媒報導，秦剛辭去全國人大代表職務，其代表資格終止。與此同時，解放軍中部戰區副司令員李志忠中將等多人被罷免全國人大代表。

星島日報今天在報導中分析，秦剛是主動辭任而非遭「罷免」，可能「平安著陸」。

2022年底，秦剛接替王毅擔任外交部部長，但幾個月之後，其仕途逆轉。去年6月25日，他與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，突然消失在公眾視野。

同年7月底，秦剛被免去外交部長職務。3個月後，他被免除國務委員職務，昨天又辭去全國人大代表職務，至今僅剩中共中央委員職務未被處理。

據報導，昨天共有11人的十四屆全國人大代表資格被中止，有的是被罷免，有的是辭職，被罷免者通常屬於「涉嫌嚴重違法違紀」，辭職者則可能只是「涉嫌嚴重違紀」，性質不同。

比如，澳門中聯辦前主任李剛因為涉嫌嚴重違紀被責令辭去第十二屆全國人大代表職務，僅受降職處分。

對於秦剛為何被免去外交部長職務，北京官方至今沒有具體說明。（編輯：唐佩君）1130228