專家：共軍對台施壓益增 猶如蛇逐漸勒緊獵物

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（中央社台北2日電）近來共軍海空繞台的施壓益增，專家擔憂，中國猶如蛇勒緊獵物一般正逐漸勒緊台灣，並限縮台灣的反應空間，這是涵蓋軍事、政治及心理戰等多重作用的策略。

美國之音（VOA）今天報導，解放軍越過台海中線趨於頻繁，台灣國防部1日清晨6時之前的24小時偵測共軍10架次軍機及6艘次軍艦出沒於台海周邊，更早中國軍機甚至曾闖入台灣西南部及東部空域。

前美國海軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）表示，中國正系統化步步進逼並勒緊台灣，「就像一條蛇逐漸試圖勒死牠的獵物一樣」。

紐夏研判，中國的舉措顯然就是消耗台灣的防衛資源，包括消耗軍機、軍艦和軍力，這種消耗過程也會影響台灣民心，有助於一旦中國決定犯台即能掌握軍事優勢，而台灣能做的就是加快加強自我防衛能力。

他說：「這是為什麼你（台灣）必須對此有所作為，以確保你能夠保衛自己，而且其他自由國家也必須決定，他們要採取甚麼必要行動來協助台灣保衛自己。」

針對近來金廈海域的爭端，紐夏分析，的確是個問題，沒有容易解決的辦法，台灣只能盡可能保衛自己，不讓中國控制台灣水域，因共軍能夠在那個地方部署很多他想要部署的船隻和飛機。

他說，中國試圖透過滲透來接管並證明他們的控制，若共軍果真奪取金門，「如果他們真的走到那個過份的程度，美國人及其他文明世界也必須做出反應」。

紐夏指出，屆時中國亮底牌，勢必招致非常可觀的經濟和金融制裁，所以中國想要得到他們想要的並不是那麼簡單，他們可以威脅恐嚇但也知道有個界線不得逾越，否則將遭遇極大壓力。

他說，中國仍未具備保護海外利益的能力，這些都是他們的罩門，像是海外貿易、進口的糧食與石油，都是中國的弱點。

紐夏表示：「所以如果中國在像是金門的地方，甚至針對台灣做得過多，他們就會見到真正的反應，它也會讓台灣更嚴肅地看待防衛。所以對北京，這並不像人們所想的那麼簡單。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130302