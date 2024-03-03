官媒喊話：中共集中領導和內循環 都是經濟優勢

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（中央社台北3日電）中國全國「兩會」召開前夕，中國官媒今天發表文章聲稱，中共領導下的社會主義制度及「黨的集中統一領導」，是中國經濟發展的最大優勢。同時，中國還具有依靠內需的「內部經濟可循環」優勢。

經濟日報（中國）今天發表題為「認清中國經濟發展的優勢和潛能」、以慣用的「鍾才文」署名評論文章，提到上述內容。

文章指出，前進的道路上會遇到很多困難，「越是在困難時，越要認清中國經濟發展的巨大優勢」，堅定信心，釋放其中蘊含的巨大潛能。

這篇文章宣稱，中國共產黨領導下的社會主義制度，既是「中國經濟制度的最大特色」，也是「中國經濟發展的最大優勢」。黨的集中統一領導和長期執政，「目光高遠，能夠不為眼前利益所干擾，善於審時度勢，化危為機」。

此外，黨的集中統一領導和長期執政，還能充分發揮「新型舉國體制」的優勢，實現科技自立自強，有效防範和處置重大風險，抵禦外部環境帶來的各種壓力挑戰。

文章強調，中國具有「內部經濟可循環」的優勢，可依靠擴大內需、特別是居民消費持續帶動經濟成長。一方面，中國產業「體系完備，具有強大的供給能力」。另一方面，與強大的供給能力相匹配，中國有超大規模的內需市場。這一優勢為中國透過擴大內需、特別是擴大居民消費來「持續帶動經濟成長，提供了重要條件」。

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這篇文章又說，中國具有「要素資源集聚」優勢，可透過生產力布局的調整創造人口和產業集聚，發揮「創新集聚效應」；中國還具有「人力資本存量」優勢，可與國情結合，在新一輪科技革命中產生巨大收益。

文章最後說，有了上述的巨大優勢和潛力，加上中國人吃苦耐勞的精神、中國企業家的創新精神及中國產品的強勁競爭力，「相信中國經濟的前景將更加光明」。（編輯：邱國強/廖文綺/朱建陵）1130303