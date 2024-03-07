人大西藏代表團稱去年無暴力事件 民眾滿意度高

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（中央社台北7日電）聯合國人權官員近日批評中國正侵犯新疆及西藏地區的基本權利。在昨天中國14屆人大第二次會議西藏代表團會議中，西藏官員表示，去年西藏沒有發生政治事件或暴力恐怖活動，民眾滿意度高。

中國14屆全國人民代表大會第二次會議西藏自治區代表團6日舉行全體會議。綜合路透社及香港電台6日報導，西藏自治區黨委副書記、自治區人民政府主席嚴金海表示，去年西藏沒有發生嚴重重大事件、政治事件或暴力恐怖活動。

嚴金海表示，「我們始終把維護國家統一、加強民族團結當作西藏工作的重點」，並堅持堅決遏制極端主義、抵制滲透、打擊犯罪的原則。

他並指，普通話的讀寫已在西藏「全面普及」，並要繼續推進藏傳佛教中國化，強調西藏近年來經濟高品質發展，提高了360萬居民的生活水平。

嚴金海形容，西藏民眾滿意度高，去年西藏的社會消費品零售總額年增21%，排名全國首位。去年旅遊人次和收入分別突破5500萬和人民幣650億元（約新台幣2849億元）。指未來會全力優化營商環境，大力促進民營經濟健康發展；每年也會提供一定數量就業機會，專門聘請西藏高校畢業生等。

嚴金海提到，自2012年起中央政府累計向西藏提供逾1.7兆元的財政資助，占西藏政府財政90.3%。單是去年中央政府向西藏的財政轉移超過2500億元，人均超過10萬元，是中國31個省、地區和直轄市中最多。

他又說，今年將安排120餘億元資金，建設保障性住房。

據外媒報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）4日報告全球最新狀況時表示，中國正侵犯新疆和西藏地區的基本權利，呼籲北京當局貫徹聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）及其他人權機構針對「新疆及西藏等地區在法律、政策及做法上侵犯基本人權所提出的建議」。

圖克在報告中要求北京當局釋放因「尋釁滋事」而被捕的維權人士。

去年美國國務院宣布，將對「強迫西藏兒童同化」的中國官員採取限制簽證制裁。

美國國務院發言人表示，新的限制措施將適用於參與西藏「再教育」政策的現任和前任官員；但受限於美國的簽證紀錄保密法，並未提供更多細節。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130307