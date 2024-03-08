分析：若北京依然故我 東升西降將成空想

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（中央社台北8日電）中國年度兩會各方關注北京將如何提振當前低迷經濟，專家分析，北京似乎仍無意採取修正行動以因應當前的棘手難題，若北京依然故我，中國將永遠不會超越美國，並可能越來越糟。

香港南華早報6日報導，數以千計的中國全國人大與政協代表本週齊聚北京，檢視就化解當前中國經濟困境的各項政策解方，擺在眼前的待解難題如提振投資信心、微小企業生存難、人口減、房市不振和如何激勵消費等。

不過中國美國商會前主席、美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合夥人齊默曼（James Zimmerman）說，北京招致批評關鍵在於，似乎無法或無意採取修正行動解決當前經濟難題。

他說，如此只會使得問題更加凸顯，並說：「若北京依然故我，中國將永遠不會超越美國，並可能越來越糟。」

報導指出，國外觀察人士不僅關注，北京所提化解當前棘手難題的可長可久之道，更留意中共何時召開，通常聚焦經濟議題的三中全會，因按慣例早應於去年底敲定，至今仍遙遙無期。

報導說，回顧2021年時值中共建黨百年，因形勢變遷使得中共領導人習近平自信滿滿宣稱「東升西降」將是大勢所趨，這般全球權力的升降變化，是中共所樂見的歷史性巨變，但目前看來卻言之過早。

歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，各方看好中國將成為首個疫後V型復甦的主要經濟體，因2021年初中國GDP的規模達到相當於美國76%，寫下新高，超越1970年代與1980年代蘇聯和日本對美創下的高點。

不過有關中國無可避免將超越美國的預言，如今看來還差得遠，尤其2022年中共執行嚴格防疫封控傷經濟，加上去年復甦不如預期而引發質疑：單就GDP而論，北京還有機會與華府互別苗頭？

塔弗茲大學（Tufts University）教授貝克利（Michael Beckley）指出，中國早已達到擴張的極限，根本就是「觸頂的中國」（Peak China）。

美國官員根據學術界的討論，相繼表述中國終將衰落的預測，像是美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年一月底向「外交關係協會」（CFR）發表演說表示，中國經濟規模可能永遠追不上美國。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）上週播出專訪美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。

他說，不少經濟學家相信，未來10年中國每年經濟成長率可能將降至2%、3%、4%，並指中國當前浮現過去40年未見的經濟問題。

美國去年名目GDP（不考慮通膨，以當期的價格計算該年份的總產值）成長6.3%，規模達27兆3600億美元（約新台幣861兆），而中國的名目GDP成長4.6%，對比美國的規模降至65%。

由於美國主導科技管制的權限，以及益增的地域政治嫌隙和貿易爭端加劇當前局勢，分析指出，美中之間加深的經濟差距可能使得華府占上風。

上海金融法律研究院執行院長、法學博士傅蔚剛表示：「面對益增的GDP差距，北京需要提振經濟成長，這可能意味著，當中國與美國和其他大國磋商吸引投資或其他經貿問題，北京將發覺本身處於不利的地位。」

至於中國社科院亞太與全球戰略研究院院長李向陽去年出席在北京召開的論壇表示：「探討有關GDP的競賽可能若干人感興趣，但這對於一般中國民眾而言沒有太大意義。」

他說：「中國應關注高素質發展，並堅持開革開放造福人民。」（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130308