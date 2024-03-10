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共軍拍宣傳片反「翻牆」 內容太詳細變實戰教學[影]

2024/3/10 15:24（3/10 15:53 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北10日電）中共解放軍拍片宣傳「反翻牆」連結境外網站，不料影片過於詳細說明「翻牆」途徑，遭網友笑稱是實戰教學片後，軍方緊急修改並提醒「不要當教程看」。不過，修改後的「潔淨版」影片最終仍被下架。

香港星島日報今天報導，中國禁止民眾使用VPN（虛擬專用網路）軟體登入境外被當局設限的網站或社交平台，俗稱「翻牆」。若軍人違規「翻牆」，更會加重處罰。

共軍鄭州聯勤保障中心9日在抖音推出一條宣傳「翻牆」上網會被處罰的影片。片中以一名軍人為主角，講述這名軍人如何「翻牆」上網，結果被監控發覺之後遭軍方拘捕嚴懲。

由於影片內容詳細，講述軍人主角先上境外網路下載網路加速器，然後購買VPN服務，之後即能流暢瀏覽各境外網站、玩遊戲、還可使用被禁的社群媒體X（前推特）、臉書（Facebook）等等，甚至可以觀看「激情小電影」，「翻牆」方法及各種用途，說得鉅細靡遺。

影片曝光後，網友議論紛紛，指這部原想宣傳違法「翻牆」嚴重性的宣傳片，卻變成官方拍攝的「翻牆教學片」，有網友說「這是教學嗎？為什麼這麼詳細」、「不會的都能被你給教會」。

報導指出，事件發酵後，解放軍鄭州聯勤保障中心一度下架影片修改，對片中示範使用「翻牆」軟體的畫面進行處理，並提醒「不要當教程看」。不過，「潔淨版」的影片在9日晚間再度被下架。（編輯：唐佩君/邱國強）1130310

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