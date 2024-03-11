美國港人組織籲制裁港官員 港府回應

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（中央社記者張謙香港11日電）美國港人組織「香港自由委員會基金會」日前要求美國方面制裁參與訂定基本法23條的官員，港府回應指出，他們可能干犯香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

港府上週向立法會提交23條立法草案，基金會要求美方制裁北京中央及港府官員，特別是參與制定23條的官員。

港府發言人昨晚強烈譴責基金會的做法，並指有關行為可能構成企圖干犯香港國安法第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

發言人說：「通緝犯許穎婷正是香港自由委員會基金會骨幹成員，該組織已多次發動反華行動，包括要求所謂『制裁』中央及特區政府官員，要求關閉香港特區駐美國經濟貿易辦事處等。」

發言人說：「香港自由委員會基金會的行徑亦印證了條例草案中，建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者的措施的必要性，包括禁止向潛逃者提供或處理其資金、撤銷特區護照等。」

香港自由委員會基金會由海外港人組成，總部在美國。

23條立法草案全稱「維護國家安全條例草案」，現正在立法會進行二讀審議。（編輯：唐佩君）1130311