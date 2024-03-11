前港府官員籲民間向西方解釋23條非洪水猛獸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港11日電）香港前財經事務及庫務局長馬時亨建議，在基本法23條完成立法後，香港民間應該多向西方解釋23條非洪水猛獸，他並說，歐美資金真的有些撤出市場（港股）。

馬時亨曾擔任財經事務局局長，商務及經濟發展局局長，後因病卸任，現為跨國保險公司富衛集團主席。他一向敢言，被視為開明派。

明報今天刊登對其專訪，他說，過去幾年，香港五大支柱產業中，債市、銀行業、保險業及資產管理有長足發展，只是股市跑輸，「歐美資金真的有些撤出市場」。

但他說，這只是（跌市）其中一個原因，最主要還是香港市場與中國大陸息息相關。房地產問題、地方債問題，對消費等有影響，大陸小小傷風，香港便會大傷風。

他認為，大陸經濟始終會有轉機，房企也會見到曙光，壞消息都已消化了，但港股不會很快就大升。

對於香港可以如何吸引歐美資金重新進場，馬時亨說，香港要積極向在港的外商、領事解說，也要更主動地走出去。

他說，「美國對我們的態度確不是那麼友善，但我覺得還是要告訴他們的商界、他們的人民，香港不是像有些外國政客和傳媒講得那麼黑、那麼灰的……政府現在有很多掣肘，我覺得應該組織一些民間的人，跟外國有生意聯繫的、很熟悉歐美的生意人，甚至政客，遊說他們。」

他說，民間向外解說很重要，「特別是今年，美國想取消香港的經貿辦事處，若美國總統下此命令，我們就很麻煩，要撤出美國了」。

他建議，香港貿易發展局等可以組團，率領商界去做此事，特別是23條完成立法之後，香港民間力量要向西方解釋23條不是洪水猛獸，因為西方對23條未必完全清楚。（編輯：唐佩君）1130311