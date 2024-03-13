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蘋果宣布擴大在中國投資 提升應用研究能力

2024/3/13 10:02（3/13 10:08 更新）
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（中央社記者張淑伶上海13日電）美國科技公司蘋果（Apple）12日宣布將擴大在中國的應用研究實驗室，為所有產品線提供支持。除了提升上海研究中心的能力，也將新建位於深圳的應用研究實驗室。

上海證券報報導，蘋果宣布提升上海研究中心的能力，為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支持；並將在深圳開設一個新的應用研究實驗室，深化與本地供應商的合作。這一全新的實驗室將增強對iPhone、iPad、蘋果Vision Pro等產品的測試和研究能力。

據報導，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過人民幣10億元（約新台幣44億元）。

不久前，蘋果8日還在官網宣布，上海靜安Apple Store將於3月21日晚正式開業，這是其在中國規格最高的旗艦店。

蘋果近年在中國市場表現遭遇越來越大的挑戰。

根據市調機構Counterpoint調查，蘋果（Apple）智慧手機iPhone今年頭6週在中國銷量較去年同期銳減24%，市占率也降至第4名，市占率由2023年的19%下降到了15.7%。華為頭6週銷量則是暴漲64%，市占率從9.4%上升到了16.5%，超越了蘋果。

此外，蘋果2月初公布的2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的季度財報顯示，儘管營收高於預期，但在大中華區的銷量較去年同期下滑了近13%。蘋果在除大中華區以外的所有地區都實現了銷量成長。（編輯：曹宇帆）1130313

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