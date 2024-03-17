中國地方公務員逾560萬人報考 37人搶1職缺

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（中央社台北17日電）中國25個省份於16、17日舉行地方公務員筆試（省考）。公務員培訓機構估計，這次約有560萬名考生報考，搶15萬個崗位，平均37人爭1個職缺，落榜率高達97.32%。

綜合美國之音、香港明報報導，中國在經濟復甦疲軟，民企紛傳裁員的環境下，不少求職者轉向公務員考試，希望拿到「鐵飯碗」。去年底的中國國家公務員考試（國考）報考人數才創下300萬人的歷史新高，約70人競爭1個崗位，遠高於前一年。

今年省考競爭也較以往更加激烈。公務員培訓單位「華圖教育」統計，今年總報考人數約為560萬人，較去年增加17.84%。根據往年應考數據推測，今年逾450萬考生實際參加考試，而今年地方省份總共釋出15萬5233個工作崗位，比去年增加了3206個職位空缺，增幅為2.1%。報名錄取比從去年32:1激增至今年的37:1，有些熱門崗位甚至有2000人競爭1個名額。

從今年中國省考考題可看出中國當前對科技發展的重視，兩會熱門關鍵字「新質生產力」也入題，一名廣東考生分享她考到的申論題有「高質量發展大會提出的發展新質生產力的舉措」、「高質量發展大會提出問題，對應建議」、「高水平科技自立自強，推進中國式現代化」。

就連以農業發展為主的河南省也考了數位科技、營商環境等考題，讓考生吐槽「你不種地了嗎？河南，我鄉村振興背的嘎嘎6（溜）」、「真的，河南考了，我覺得最不可能考的數字化（數位化），河南，你跟數字（數位）沾一點邊嗎？」

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廣州城市理工學院人力資源管理系教授王長城針對今年國考、省考的競爭激烈分析說，中國在3年防疫後，經濟回升狀況不是特別景氣，使民營企業人才招募普遍緊縮、裁員頻傳，讓求職者更傾向穩定的公部門職缺，即使是小學、醫院的基層人員也有研究生願意屈就。

王長城表示，在中國經濟前景不確定性加劇的情況下，就連考研人數也呈下降趨勢，去年碩士招考人數減9%，為3年來首次下降，多數大學畢業生只想儘快找到待遇好又穩定的工作。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130317