中國船隻沉沒 兩岸停止大規模搜救併入常規搜尋

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（中央社記者洪學廣金門縣20日電）中國籍「閩龍漁61222」漁船14日在金門東碇水域沉沒，經5天搜救，中國昨天通知大規模搜救行動中止，改併入常規搜尋。海巡署金門海巡隊也將以一般巡邏持續搜尋。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，中國籍「閩龍漁61222」號漁船14日在金門東碇水域內沉沒，共有6名中國船員遇難，中方救起2名生還者、台灣駐島守軍則發現2名漂流岸際大體，交由中方帶回。但仍有2名失蹤船員未尋獲，海巡署金門海巡隊將併入一般巡邏持續搜尋。

海巡署指出，經過5天搜救，中國昨天上午正式通知，大規模搜救行動昨天中午12時中止，改併入常規搜尋。

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海巡署表示，為維護海上人命安全，兩岸長久以來即建立海上聯合搜救機制，在雙方充分合作之下，已獲得良好成效。統計近3年兩岸聯合搜救計執行20案、救助124名船員（不分國籍），充分顯示「人道救援是普世價值，防救災無國界」理念，雙方都認同在既有基礎下，未來會更加深化永續合作。

搜救工作除中方動員搜救船艦外，海巡累計派遣33艇次233人次，投入海上、灘岸搜救工作及協同中方進行水下探摸作業。期間雖逾黃金72小時搜救時間，但海巡本著人溺己溺精神，協同中方搜救延長至昨天中午12時，搜救行動暫告一段落，對2名未尋獲船員，仍會利用平時巡邏勤務繼續協尋。（編輯：郭諭儒）1130320