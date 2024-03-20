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中國富商覃輝在美國認罪 面臨最高27年監禁

2024/3/20 11:40
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（中央社記者張謙香港20日電）據報導，中國富商覃輝在美國被控以他人名義進行政治捐款、移民欺詐和偽造身分證件，18日在美國紐約法院認罪，可能面臨最高27年監禁，服刑後需要離開美國。

星島日報今天在報導中表示，覃輝曾是北京新天地東魅酒吧和著名夜總會「天上人間」的老闆，也曾活躍於香港商界，是香港成報股東、上市公司星美文化創辦人；他曾名列富比世雜誌富豪榜。

報導指出，現年56歲的覃輝住在紐約長島，去年10月在曼哈頓廣場酒店的一間公寓被捕，罪名是使用虛假身分證件；他向法院承認曾用假身分從中國向美國銀行轉帳，部分用來購買曼哈頓豪華公寓。

覃輝被捕之後一直被監禁。

報導引用紐約東區聯邦法院的文件指出，2021年12月至2022年12月期間，覃輝利用他人名義向政治競選組織非法捐款。

覃輝前天在庭上承認，曾於2019年4月申請美國永久居留時，向美國移民局提交了虛假材料。

報導又引述美國紐約時報的報導指出，作為認罪協議的一部分，覃輝同意放棄美國合法永久居民身分，並在服刑期滿後離開美國。（編輯：唐佩君）1130320

#中國
#美國
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