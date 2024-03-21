香港律政官員到聯合國為23條立法解說

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（中央社記者張謙香港21日電）在香港維護國家安全條例（基本法23條立法）即將於23日刊憲生效之前，香港當局派遣了律政司和保安局官員前往瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會第55屆會議，就23條立法進行解說。

港府今天公布，律政司副司長張國鈞20日出席了會議，另有保安局等代表，張國鈞等人以中國代表團成員身分與會。

據公布，張國鈞在會上說，香港立法會剛通過基本法23的法例，是要履行香港就維護國家安全自行立法的憲制責任，而這個責任早該履行。

他說，每個主權國家都擁有制定法律以維護其國家安全的固有權利，這包括中國；許多國家都根據自身面對的國家安全風險和需要，制定一系列的國家安全法律，比如美國至少有21部有關法例，英國至少有14部，加拿大至少有9部，新加坡至少有6部。

他說，在當今日益複雜的地緣政治中，基本法23條立法將會更好地令中國國家安全免受威脅，而相關法例完全符合國際法和國際慣例的原則。

對於一些國家批評23條立法，張國鈞形容相關批評「完全無視了基本法理和事實，只不過是反映了雙重標準和歪理」。

他又強調，23條法例規定，基本法、「公民權利和政治權利國際公約」及「經濟、社會與文化權利的國際公約」所保障的權利、自由並適用於香港的，都依法受到保護。（編輯：唐佩君）1130321