中國吸引外資不力 前兩個月年減近兩成

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（中央社台北23日電）中國商務部公布數據顯示，今年前兩個月吸引外資的額度比去年同期減少19.9%，陸媒報導說，這是因為去年1、2月中國使用外資的規模達到歷史最高，今年同期雖減仍是近年第3高。

中國媒體經濟日報22日報導，今年前2個月，中國新設立外商投資企業7160家，年增34.9%；實際使用外資金額人民幣2150億9000萬元（下同，約新台幣9512億元），年減19.9%。

報導指出，從規模來看，去年前2個月，中國實際使用外資規模達歷史最高水準2684億4000萬元，今年雖然有所下降，但仍處於近10年第3高。

報導說，總計今年前2個月高科技產業新設外商投資企業1865家，年增32.2%，實際使用外資714億4000萬元，占全國實際使用外資比重達33.2%，較去年同期占比提高1.2個百分點。

報導另指出，其中高技術製造業實際使用外資282億7000萬元，較去年同期成長10.1%。

不過根據美國之音（VOA）22日報導，據中國國家外匯管理局上月公布的數據，去年中國國際收支中的直接投資負債增加330億美元（約新台幣1兆548億元）。

與此同時，在中國的外資實體相關貨幣流量與2022年相比驟降82%，創1993年以來最低；中國國家統計局的數據也顯示，去年在中國投資企業的利潤年減6.7%。

此外，中國政府對房地產業的去槓桿和對科技公司加強監管等一連串措施，也使得中外投資人忐忑不安，特別對於中國政策的透明度和可預測性感到疑惑。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）去年曾表示，美國商人告訴她，中國正在變得「不能投資」了。

美國之音另引述路透社報導說，自從中國政府採取嚴厲封控遏止疫情，2022年底又毫無預警解封，外資對中國的態度就出現明顯變化。

報導指出，由於對投資環境、經濟復甦不力以及中國與西方地緣政治緊張關係等因素的擔憂，投資者降低對中國市場的信心。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130323