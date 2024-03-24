IMF總裁：親市場改革可使中國經濟15年間成長20%

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（中央社台北24日電）國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天在中國發展高層論壇指出，中國若透過親市場改革，可在未來15年間使經濟成長20%；若想達此目標，中國需解決房地產問題，並降低地方政府債務風險。

綜合澎湃新聞、美國之音報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）24日在中國發展高層論壇2024年會發表對中國和全球當前發展的分析。

在中國方面，喬治艾娃表示，中期來看，中國將繼續成為全球經濟成長的重要貢獻者。

IMF分析，透過一系列全面的親市場改革，中國經濟成長才能比現在更快。更注重企業、市場和消費者的政策組合，「可以在未來15年間，使中國實體經濟成長20%」，以今天的價格計算，相當於增加3.5兆美元（約合新台幣111兆）。

另一方面，雖然生產力低成長以及人口老化將抑制中國的經濟成長，但同時也存在機會。中國未來要應對的挑戰包括要使房地產行業向可持續的方向轉型，以及降低地方政府的債務風險。

喬治艾娃指出，中國需要採取果斷措施減少未完工的住房存量，為房地產行業的市場化修正提供更多空間，如此既能加快解決當前房地產行業的問題，又能提振消費者和投資者的信心。

此外，中國要實現高品質成長就需更加依賴國內消費，提升個人和家庭的消費能力。她建議可以加強養老金制度，並提升商業環境，確保公平競爭以改善資本分配問題，以及擴大投資人力資本，提高勞動生產率，帶來更高收入；尤其中國在人工智慧和綠色經濟方面有巨大潛力，將有助於國家發展。

談到全球經濟，喬治艾娃指出未來一年各國需謹慎調整貨幣和財政政策，以確保經濟軟著陸，保持穩定成長的同時也降低通膨。IMF預估今、明兩年全球經濟成長率將超過3%；而雖然許多國家的通膨率仍高於目標，但通膨率將持續下降。

中期來說，預計全球經濟成長率將在3%左右。以歷史數據來看，這個數字相對疲弱，在疫情之前的10年間，年平均成長率為3.8%。低生產率和高債務水準給世界各國帶來挑戰，地緣政治局勢緊張也影響貿易和資本流動。

但她認為數位轉型和綠色轉型可以為促進生產率成長並提高生活水準，深層結構改革有助改善創業、創新和經濟表現的條件。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130324