西太海軍論壇 美中等盼建無人機防撞機制

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（中央社北京26日綜合外電報導）中國將於4月在青島舉辦西太平洋海軍論壇年會，屆時將有來自美、澳等約30國海軍高層齊聚一堂，建立一套避免無人機於海上碰撞的架構將是一大主題。

港媒指出，兩年一度的西太平洋海軍論壇（Western Pacific Naval Symposium）始於1988年，有23個成員國、7個觀察員，屬西太平洋地區頗具影響力的機制性海軍論壇。論壇上一次是在2022年11月舉行。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國繼2014年後再次輪值主辦論壇年會，本屆一大主題將是創立一個預防無人機海上飛行時發生碰撞意外的架構。隨世界各國海軍操作無人機執行監控、偵察任務益發頻繁，這類風險也隨之增加。

除美、中、澳洲外，預料參加本屆論壇的成員國還有日本、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、越南。印度與英國則為觀察員。

中國今年1月時在南京舉辦本屆論壇的工作小組會議，論壇23個成員國、7個觀察員國約70名代表就論壇章程修訂、海上意外遭遇準則（CUES）使用情況、成立無人系統議題研究工作組等初步成果，將提交論壇年會審議表決。

海上意外遭遇準則於2014年中國舉辦當時論壇年會時通過採行，內容包含建議各方勿以武器或火控雷達瞄準其他船舶。但日本官員表示，因準則不具法律約束力而效果有限。

中國與多個東南亞國家都是南海主權的聲索方，中、菲近期在南海仁愛暗沙摩擦升溫。中方海警船23日以水砲沖擊菲方補給船造成菲方受損，雙方互控對方滋事。

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日經亞洲指出，4月的論壇年會另提供各國機會進行雙邊防務對話。日本預料將派海上自衛隊參謀長酒井良與會，屆時可能和共軍海軍司令胡中明會晤，成為繼2019年時任海上自衛隊參謀長山村浩後，再有海自參謀長訪中。

中方今年4月23日另將慶祝人民海軍成立75週年，中國國防部表示屆時海軍將舉行系列活動。共軍海軍政委袁華智3月初於兩會期間向香港媒體透露，共軍的第4艘航艦「很快會公布」。（譯者：陳亦偉）1130326