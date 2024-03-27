巴基斯坦恐攻炸死5中國人 北京要求全力緝凶

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（中央社台北27日電）巴基斯坦北部發生自殺炸彈攻擊，造成至少6人死亡，5人是中國工程師，北京當局強烈譴責，要求巴國徹查真相和全力緝凶繩之以法，並哀悼慰問罹難者與家屬。

這起恐怖攻擊發生在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）香拉縣（Shangla）貝沙姆市（Besham），自殺炸彈客駕駛裝滿炸藥的車輛，撞向搭載5個中國籍工程師的汽車。

綜合中國媒體報導，中國外交部證實，巴基斯坦當地時間26日下午1時許，中方企業承建達蘇水力發電廠計畫（Dasu hydropower project）的車輛遭遇恐怖攻擊，造成5名中方人員、1名巴方人員罹難。

中國外交部指出，中方強烈譴責恐怖主義行徑，深切哀悼罹難者並慰問罹難者親屬，要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手，繩之以法。

巴基斯坦總統阿瑟夫．阿里．札達里（Asif Ali Zardari）在社群平台X（推特前身）發文譴責這起恐怖攻擊說，反巴基斯坦分子「破壞巴中友誼的企圖，不會成功」。

巴基斯坦是中國「一帶一路」倡議的重要一環，中國因與巴基斯坦政府聯手開發地方資源，被部分地區的武裝勢力視為掠奪者，自2018年以來針對中國相關計畫或中國工程人員的攻擊漸趨頻繁。

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尤其中國在巴基斯坦興建「中巴經濟走廊」，引發俾路支省（Balochistan）民眾不滿，導致旅居當地的中國公民頻繁遇襲，迄今已造成不少死傷。

而分離主義組織俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）更是屢屢宣稱犯案，抱怨他們在這個地區獲得的財富不平等，又經常鎖定保護外國投資計畫的巴基斯坦安全部隊下手，同時反對中國在當地的投資。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130327