中國科企求生記 「共享員工」節省成本

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（中央社台北31日電）經濟不景氣，不少中國科技企業開始採用「共享員工」模式，以節省成本。這些共享員工的工作地點靈活，通常不會和企業簽訂固定合約，只依短期項目領薪。

官媒央視財經日前披露，採用「共享」模式後，許多企業人力成本降低約5%至10%。中國網友則直言，這就是過去的「打零工」，潛藏勞動糾紛和社保歸屬問題等隱患。

報導描述，在北京某家科技公司，「共享程序員」（程式設計師）趙松松正忙著跟進項目進度，不少與他坐在同個辦公區的同事都不只服務這家公司，「做『共享程序員』可以同時承接很多間公司的項目交付過程管理，我同時在做的項目有6至8個」「現在整體收入比之前提高了約40%至50%」。

設計師梁鑫也是「共享員工」大軍中的一員。在北京一間餐飲設備和技術服務企業，她的工作內容包括與企業市場部負責人討論宣傳設計，「我們手上一般同時接2至3間公司的項目，工作地點比較靈活」。

報導說，在3至4月招聘旺季，類似的「共享程序員」、「共享設計師」、「共享財務」成為不少科技型企業的用人新選擇。這些員工一般不與企業簽訂固定合約，而是與企業針對某一項目進行短期合作。

北京某餐廚設備服務科技公司市場部負責人王雪表示，公司會在一些平面設計項目採用「共享員工」，例如給客戶做一些企業介紹冊等，這些靈活辦公的設計師可節省人力成本。

北京某財務收支管理科技公司首席行銷官蔡麗也表示，公司處於創業階段，總人數不到600人，約100人的「共享員工」中有很多工程師。

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據報導，「共享員工」實際上並非「新興事物」，早在COVID-19疫情初期已有生鮮電商與餐飲門市共享員工，而這種「共享」形式目前延伸至科技企業重要職位，或可視為企業在大經濟環境不景氣下的「求生之道」。

「共享員工」雖在一定程度上讓企業和員工實現「雙贏」，但眾多網友卻說，「共享員工，本質是企業間共享壓榨勞動力，員工社保誰交？」、「勞動糾紛出現麻煩怎麼辦？」（編輯：周慧盈/唐佩君）1130331