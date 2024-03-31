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走線悲歌 中國非法移民7女1男命喪墨西哥海灘

2024/3/31 16:09
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（中央社台北31日電）自南美、中美洲往美國偷渡的中國「走線」非法移民發生悲劇。外電報導，墨西哥檢方30日證實，29日在墨國南部瓦哈卡州海灘發現的7女1男共8具亞裔移民遺體，均為來自中國的非法移民。

綜合法新社等媒體報導，除8名中國非法移民罹難外，另有1名目前身分不詳的男子獲救。至於駕船的墨西哥船夫下落，目前也尚未得知。

根據墨西哥檢察單位辦公室通報，搭載這8名中國非法移民的船隻，28日從墨西哥靠近瓜地馬拉邊界、隸屬恰帕斯州（Chiapas）的塔帕楚拉（Tapachula）出發，駕駛者為1名墨西哥人，中途因不明原因發生船難，其中有1名男子獲救。

29日，8名亞裔人員的遺體在瓦哈卡（Oaxaca）州的聖法蘭西斯科德瑪鎮（San Francisco del Mar）海灘被發現。墨西哥檢方第一時間認定8人為亞裔人士，且可能涉及「移民事件」。

根據報導，事故船隻的行船路線，是非法移民偷渡前往美國途中，經常使用的路線。

多年以來，每年有成千上萬的非法移民，試圖從墨西哥邊境非法入境美國，其中許多人來自拉丁美洲。但近年來，同一條路線的偷渡客中，卻多出了不少中國人。

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近2至3年來，越來越多的中國民眾為了擺脫失業等經濟困境，或是擺脫被當局打壓、疫情封控等社會及政治困境，輾轉透過東南亞前往南美洲的厄瓜多等國，再冒險穿越異常險阻的拉丁美洲叢林或海洋，經中美洲、墨西哥偷渡美國，被稱為「走線」。

美國之音（VOA）先前報導，根據美國官方統計，2023年全年從邊境截獲的非法入境中國公民，超過5.2萬人；其中，10至12月就超過2.3萬人；而在過去，這一數字每年僅有約1500人。（編輯：邱國強/周慧盈）1130331

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