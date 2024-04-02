開封王婆取代天水麻辣燙 中國網紅旅遊壽命越來越短

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（中央社台北2日電）網紅旅遊成為中國城市追求的「行銷妙藥」，不少城市都盼如同「淄博燒烤」一夕爆紅。然而，同樣的套路用久了也會疲乏。從哈爾濱賞冰雪、天水麻辣燙再到新登場的開封王婆，網紅旅遊「壽命」越來越短。

綜合第一財經等中國媒體報導，今年2月底開始，關於「開封王婆」的相關影片在中國抖音等平台上開始流傳，並在近期引起廣泛討論，甚至帶動開封當地的觀光熱潮。

這一系列影片拍攝的內容是在河南開封萬歲山大宋武俠城園區中，一個名為「王婆說媒」的項目，由化身為「王婆」的演員，公開為現場的民眾說媒，並號稱「渴望愛情的年輕單身男女都可以走上台，勇敢追愛」。

由於「王婆」的主持風格風趣幽默，加上近期多個參加活動的「追愛男女」顏值極高，因此在網路上掀起話題，成為新的網紅旅遊熱點。

然而幾「幾家歡笑幾家愁」，在王婆走紅並帶動開封觀光的同時，在3月間爆紅的「天水麻辣燙」熱度已經大幅消退。

報導引述百度的數據分析平台「百度指數」顯示，「天水麻辣燙」的搜索指數和資訊指數，在3月18日達到顛峰14554，隨後開始下降，到3月30日時，指數已經跌落至3492。目前，開封的指數熱度已經大幅超越了天水麻辣燙最熱門的那段時期。

另據同程旅行資料顯示，截至3月26日，開封的旅遊搜索熱度較前一週上漲94%，旅館的預訂量較去年同期成長44%。

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報導指出，相比淄博和哈爾濱，從天水到開封的旅遊熱度持續時間越來越短，持續時間可能連百日都不到。有中國網友形容，「還沒有來得及去天水吃麻辣燙，就得趕去開封相親了。」

在「淄博燒烤」因天時地利而成功後，流水線打造明星的模式如今開始在網紅旅遊城市上出現了，「抄作業式」的網紅城市越來越多。然而這種方式令紅利期縮短，整體收益遞減。而新的網紅旅遊城市為了快速出圈所需要投入的成本也會逐步增加，如此一來，可能會面臨越來越高的成本和越來越短的紅利期，並不是健康的發展模式。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130402