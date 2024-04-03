花蓮強震波及 中國沿海鐵路列車一度停駛普遍誤點

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（中央社台北3日電）花蓮近海今天發生規模7.2強震，中國南部、東部沿海震感明顯，連帶導致廣東、福建、浙江、上海、江西等沿海及內陸省區的高鐵及普通鐵路列車暫時停駛，造成列車普遍誤點。

綜合中國網路訊息及澎湃新聞報導，花蓮強震過後，有當時行駛在福建境內的高鐵列車乘客反映，地震發生時列車便自動減速，直到完全停下。而即使列車已經停住，全車乘客仍能感受到非常明顯的搖晃；另有乘客表示，受到地震停駛影響，列車較表定時間誤點半個多小時。

根據報導，廣州鐵路局表示，為確保列車及旅客安全，鐵路單位在地震後臨時封鎖畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東（汕汕高鐵）等路線；滬昆高鐵部分列車則調整行駛區段。因此，上述路線的部分客運列車出現不同程度誤點。

南昌鐵路局指出，中國鐵路南昌局集團在地震後啟動因應方案，封鎖福建省內及江西省部分鐵路路線，第一時間要求客貨列車先停駛，並對鐵軌、橋梁、隧道及訊號等設備等進行安全檢查，密切防範衍生災害。但該局轄區內部分列車也因此出現不同程度誤點，範圍涵蓋高鐵及普通鐵路列車。

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上海鐵路局寧波車務段也表示，花蓮強震時，轄區內的杭深線寧海—蒼南段、杭台高鐵嵊州新昌—溫嶺段、金溫客運專線溫州南—金華南車站段出現不同程度震感。為確保安全，該車務段緊急封鎖杭深線、杭台線，全巡檢查行車相關設備，但也因此造成線上列車不同程度的誤點。

根據報導，福建省地震局指出，花蓮今早強震，福建沿海地區震度最大達到規模4。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130403