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中國外交部：沒興趣比拼軍力 反對美國部署飛彈

2024/4/8 17:56
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（中央社台北8日電）美國太平洋陸軍司令佛林表示，將在亞太部署新型中程飛彈，並曾提及這是阻止中國侵犯台灣的手段之一；對此，中國外交部今天稱「沒有興趣和任何國家比拼軍力」，堅決反對美國為謀求單方面軍事優勢而部署飛彈。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近日在南韓接受韓聯社等韓媒聯訪時表示，美軍即將在亞太地區部署「標準六型」防空飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。

而去年11月，美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）曾報導，佛林指稱，2024年將在亞太地區部署新的中程陸基飛彈，這是阻止中國侵犯台灣的手段之一。

中國外交部今天例行記者會，發言人毛寧回應媒體對此提問，稱中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，沒有興趣和任何國家比拼軍力。

毛寧說，「中方一貫堅決反對美國為謀求單方面軍事優勢，在亞太地區部署中程導彈，在中國家門口強化前沿部署」。敦促美方切實尊重他國安全關切，停止破壞地區和平穩定。

日經亞洲2023年12月報導，美國有意在亞太部署陸基中程飛彈，這將是「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）2019年失效以來，美方首次部署這類飛彈。美國與蘇聯在1987年簽定中程核飛彈條約，禁止兩國發展和保有射程500至5500公里的陸基飛彈。

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美國受到中程核飛彈條約的約束同時，中國則持續擴充中程飛彈儲備。根據美國國防部的中國軍力年度報告，據估計中方目前擁有1500枚射程1000至5500公里的飛彈。

中國官媒環球時報2023年12月報導，中國軍事專家張軍社表示，美國這項計劃的主要目的是試圖威懾中國、俄羅斯等國，並為潛在衝突預先做準備。他認為，美國飛彈部署的位置最有可能是關島，這是支持美國在亞太地區軍事行動的一個橋頭堡，當前美國已在關島部署了轟炸機、核潛艇等武器。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）

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