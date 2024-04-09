李強主持經濟專家座談會 重申外部環境複雜嚴峻

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（中央社台北9日電）中國國務院總理李強昨天主持召開經濟形勢專家座談會時坦言外部環境複雜嚴峻，經濟運行中存在的問題還需下功夫解決，並強調要增強宏觀政策取向的一致性。

新華社報導，李強在會中聽取了8名專家的發言後表示，今年堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，靠前發力實施宏觀政策，突出做好「穩預期」、「穩增長」、「穩就業」，政策效應不斷顯現。

李強也坦言，要清醒看到當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟運行中存在的問題還需下功夫解決。中國發展具有堅實基礎、諸多優勢和巨大潛能，「長期向好的趨勢不會改變」，有信心、有能力保持經濟持續健康發展。

李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，必須抓緊抓好中央經濟工作會議和全國兩會精神的細化落實，推動各項部署加快落地見效。要繼續固本培元，統籌穩增長和增後勁，發揮政策引領作用，進一步激發經營主體活力，增強發展內生動力。

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他說，要強化組合效應、增強宏觀政策取向一致性，系統破解一些重點難點問題。要注重精準施策，抓住「科技創新推動產業創新這個關鍵」和「有效需求不足這個突出矛盾」，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效。要堅決守牢底線，標本兼治化解重點領域風險，要把民生工作擺到突出位置，以發展思維看待補民生短板問題，把民生實事一件件辦好。

李強並希望專家學者扎根現實、深入研究，為推動經濟社會發展提供更多智力支持；希望廣大企業家專注創新發展、積極開拓市場、敢幹敢闖敢投，踏踏實實把企業辦好。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130409