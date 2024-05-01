中國中古屋價格連跌24個月 市場信心仍未恢復

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（中央社台北1日電）4月份銷售數據顯示，中國中古屋價格連跌24個月，比去年同期下降5.38%。中共政治局昨天開會強調要消化庫存成屋與優化預售屋，不過分析指出，房地產市場的止穩仍有賴於市場預期的恢復。

中國指數研究院1日公布4月份中國大陸100個城市新建、中古住宅銷售市場數據，提到上述內容。

據公布，百城新建住宅4月份平均價格為每平方公尺人民幣1萬6355元（約每坪新台幣24.3萬元），比3月上漲0.27%，年增1.08%，主要是受到上海等部分城市優質高價建案上市熱賣帶動。數據顯示，中國大陸百城新建住宅價格已經連續兩季止跌回升。

相形之下，因為官方接連提出刺激房市「以舊換新」政策，中古屋賣壓增加，價格依然跌跌不休。

據公布，百城中古住宅4月平均價格為每平方公尺1萬4975元，比3月下跌0.75%，已連續24個月下跌，年跌5.38%。主因是當前「以價換量」仍在延續，百城中古住宅價格繼續下探，深圳、成都等核心城市中古屋成交量比3月鳥成長。

中國房地產指數系統百城價格指數顯示，百城新建住宅4月價格下跌城市數量為34個；百城中古住宅價格下跌城市數量為100個，中古屋價格下跌城市已連續11個月超過90城。

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中共中央政治局4月30日召開會議，強調確實做好「保交房」工作，保障購房人合法權益；「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。

中指研究院分析，整體來看，房市目前仍處於調整階段，「430政治局會議」積極定調，預計房市政策將保持寬鬆以促進市場加快企穩。支持政策的持續推出有利於提升市場活躍度，但房地產市場的止穩仍有賴於市場預期的恢復。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130501