標普：中國房地產市場仍在探底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）國際信貸評級機構標準普爾（S&P Global）表示，隨著銷售持續下滑，受評級的中國開發商正受到結構性因素的影響，中國房地產市場仍在探底。

香港經濟日報網今天引述標普作了上述報導。據指出，許多開發商仍被資本市場拒之門外，預計一旦現金流轉為負值，開發商將想盡辦法還債。

標普信用分析師艾斯特（Esther Liu）說，市場結構正發生變化，方向對受評級開發商不利，而中國政府還將提供更多保障性住房，也可能會損害受評級開發商的銷售。

標普表示，如果銷售大幅下降，開發商將不得不考慮其他籌集資金的方式，例如透過出售非核心資產或向股東籌集資金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國房地產市場萎靡不振並連累整體經濟，官方持續出手拉抬房市，稍早前召開的中共中央政治局會議強調，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交樓工作，保障購屋者合法權益。

此外，會議指出，要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1130507