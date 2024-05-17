中國國務院商討收購存量住房 可能擴大保交樓

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（中央社台北17日電）財新網報導，中國國務院17日上午召開房地產工作相關會議，商討收儲存量待售住房、保交樓等議題。國務院向幾個省份和政府機構徵求初步意見，或要求全國各地方政府購買數百萬套未售出房屋，以處理庫存過高問題。

中國媒體財新網16日報導，中國房地產行業持續頹勢，意在消化存量房產和優化增量住房的政策正在醞釀中。

另外，據中國國務院新聞辦公室消息，17日下午4時，住房城鄉建設部和自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人將召開國務院政策例行吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策的相關情況。

報導表示，財新從多個渠道確認，17日上午，中國國務院將組織召開房地產工作相關會議，屆時或將宣布房地產領域相關舉措。中國人民銀行、住房城鄉建設部等相關領導及國有銀行等大型金融機構負責人將悉數參會。

報導指出，住建部、金融監管總局、國有大行等各部委及機構已分別抽調各自房地產領域內的骨幹人員，成立聯合工作組，保交樓救助範圍可能進一步擴大，收購存量住房正在討論醞釀中。

香港經濟日報引述財新報導，17日上午的會議可能討論將部分暫不符合要求的項目納入第三批「白名單」。

中國國務院也正向幾個省份和政府機構徵求初步意見，或要求全國各地方政府購買數百萬套未售出的房屋，以處理庫存過高的問題。

中國國務院尋求5月底前收集相關反饋，6月敲定計畫草案。

中國政府4月底定調房市要「去庫存」，財新此前報導，中國高層正考慮建立一個全國性的房地產平台公司，負責收購各地爛尾樓，然後將其轉變為保障性住房。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130517