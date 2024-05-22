中國嚴打炫富 宣稱擁北京7間豪宅網紅遭封禁

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（中央社台北22日電）中國社交平台近日公告從嚴打擊「炫富拜金」，多名炫耀奢侈生活的百萬粉絲級網紅昨晚遭全網封禁，其中又以「王紅權星」最受矚目。王紅權星宣稱在北京一個高級社區有7間豪宅，身上行頭沒有8位數不出門。

綜合紅星新聞、山西晚報，中國大陸各大社交平台15日公告嚴打炫富拜金後，大陸網紅圈21日晚上出現「地震」，多名百萬級網紅遭全網封號、禁言，包括王紅權星、鮑魚家姐、柏公子。他們有一個共同特點：頻繁展示奢侈的生活方式。

公開訊息顯示，王紅權星本名王洪全，其抖音帳號擁有粉絲437.4萬，該帳號顯示因違反相關規定被封禁；他的微博、小紅書帳號也被消失。

據企業查詢平台「天眼查」，王洪全名下共關聯4家公司，主要涉及珠寶、皮具、文化等領域。網友指他藉炫富直播帶貨「割韭菜」。

在社交平台上，王紅權星展現出的「富豪生活」超出常民的想像。他曾炫耀滿牆的名牌包包、各種各樣帝王綠翡翠珠寶、出入奢侈品牌門市被眾星捧月，更參加國內外各大拍賣行從不手軟。

王紅權星曾在採訪中提到，全身行頭沒8位數（人民幣1000萬元）不出門，「我每天出門的情況下，如果身上的打扮加在一起沒有8位數，我肯定是不可以的。」

王紅權星還宣稱在北京星河灣社區擁有7間豪宅，最大的一間有991平方公尺（約300坪），他還嫌棄這間房子位置遮陽光就空置了。

「房天下」公開數據顯示，北京星河灣中古屋目前平均成交價為每平方公尺人民幣9萬9980元（每坪近新台幣150萬元）。

另一名網紅鮑魚家姐，抖音擁有230萬粉絲，她已被抖音禁言，小紅書也已查無此人。

網友描述，鮑魚家姐是廣東的豪門闊太，憑藉其獨特的魅力在社交媒體上嶄露頭角。她坐擁3畝豪宅，擁有整副帝王綠翡翠，手上的鴿子蛋大到無法忽視，宣稱逛自家花園中途還得歇一歇。

報導說，鮑魚家姐平日很高調，經常給網友分享一些大牌珠寶，網友給她貼上了標籤：有錢、暴發戶、穿金戴銀、真正的土豪。

網紅柏公子抖音粉絲近300萬，目前已被抖音禁言、禁止關注，小紅書也查無此人。

柏公子喜歡展示購買的奢侈品、豪車、名貴服飾。日常穿著名牌服裝，駕駛保時捷911跑車。在25歲生日時，為自己訂購了一輛勞斯萊斯休旅車庫利南（Cullinan），這輛豪車在台灣起價將近新台幣2500萬元。

柏公子還曬出乘坐頭等艙環遊世界，在各國奢侈品門市購物，對頂級奢華品牌愛馬仕（Hermes）的喜愛更是到了癡迷的程度。

多名炫富網紅一夜之間在全網被消失，在微博相關新聞討論區，絕大多數網友叫好，認為這些人炫富不合邏輯，做網路肯定是為了掙錢「割韭菜」，真的有錢人不可能這麼高調。

但也有一些網友表達反對，強調只要沒違法，為何不讓一般人看一下富有生活的日常？暗諷官方此舉是禁止絕大多數窮人看到富人產生怨氣。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1130522