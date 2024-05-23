共軍展開軍演 央視稱上午數十架次戰機環台戰巡

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（中央社台北23日電）共軍今起一連2日展開軍演，央視報導稱，中共東部戰區空軍上午出動數十架次戰機對台灣環台戰巡、繞外島巡航，且多機型編組滿掛實彈；另海軍多個驅護艦編隊向台灣周邊海域多方向高速行動。

中華民國國防部今天表示，對中共軍演不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動表達遺憾，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

央視報導，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，海軍多個驅護艦編隊向台灣周邊海域多個方向高速行動，塑造全向包圍抵近進逼之勢。

另東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系實施環台灣戰巡、繞外島巡航。「抵達任務空域後，各型戰機依聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台灣周邊戰巡」。

央視稱，在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，「與驅護艦、飛彈快艇模擬打擊敵高價值軍事目標和偵巡艦機」。

共軍宣布今天7時45分開始一連2日，解放軍東部戰區位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊，展開聯合演訓。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130523