美中恢復往來 舉辦中央及地方政府間氣候議題交流

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（中央社台北30日電）在美中逐漸恢復各層級官員往來，以及中國副外長馬朝旭今天訪美前夕，美中官方當地時間29日在加州柏克萊舉行「中美地方氣候行動高級別活動」，包括美國氣候變遷事務副特使杜克、廣東省長王偉中及加州州長紐松等人均有出席。

中國國家發改委微信公眾號今天公布，為落實中美元首舊金山會晤（舊金山「拜習會」）共識，根據中美「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」，「中美地方氣候行動高級別活動」29日在加州柏克萊（Berkeley）召開。

根據這項公布，雙方出席這項活動的代表，包含美中兩國聯邦、中央及地方官員。其中包括杜克（Rick Duke）、中國國家發改委副主任趙辰昕、美國能源部副助理部長厄巴納斯（Elizabeth Urbanas），以及紐松（Gavin Newsom）、王偉中等人。

此外，來自北京、上海、廣東、江蘇、海南、重慶及香港，以及美國加州、華盛頓州、蒙大拿州、明尼蘇達州、馬里蘭州、科羅拉多州及部分城市的地方政府代表，以及企業、智庫代表也出席活動。

公布提到，中國駐美大使謝鋒、美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns），中國氣候變化事務特使劉振民、白宮氣候顧問波德斯達（John Podesta）並以視訊致詞。

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根據公布，趙辰昕在致詞時說，中美省州、城市間的氣候合作「擁有堅實基礎」，期待各方深入展開交流、推動務實合作。

公布指出，雙方在會中發布中國國家發改委與美國能源部「碳捕集利用與封存」項目合作工作計劃、與美國加州合作諒解備忘錄重點合作事項，生態環境部對外合作與交流中心與美國加州—中國氣候研究院「遇見美麗：中美青少年未來氣候領袖研修交流項目」，中國廣東、海南與美國加州有關合作文件等成果。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130530