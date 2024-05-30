四川退休教師盼來台祭父 海基會出手相助終如願

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）一名76歲的四川成都退休教師，日前透過成都台商協會向海基會提出陳情，盼能來台祭拜因戰爭而分隔兩岸的亡父。在海基會與多部會的努力之下，家屬於28日抵台並完成祭拜的心願。

海峽交流基金會30日晚間發布新聞稿指出，今年3月中旬接獲成都台商協會轉送的陳情協處案件，陳情人是成都一名76歲退休劉姓教師。

據陳情人表示，1949年他的父親隨國軍自成都撤退時，原規劃攜家屬隨行，但因戰情變化不准家屬同行，於是父親隨部隊離開後，留下懷有4個月身孕的妻子及一對稚齡兒女，一家人自此分隔兩岸，音訊斷絕。

這名陳情人說，他的父親未能等到兩岸開放探親，已於1981年病逝，僅能由軍中同袍協助辦理後事，事後再透過管道輾轉向大陸家屬通報死訊，此事成為家人心中永遠的遺憾。2023年自己生了一場大病後，萌生在有生之年能找到父親墓地並完成來台祭拜的心願，因而透過成都台商協會轉達，希望得到海基會協助。

海基會表示，由於陸方家屬提供的資訊有限，因此立即協調相關機關透過管道查詢，經多方努力，查到一名與陳情人父親同名的士官長，在過世後葬在台北市富德公墓。

由於現階段陸籍人士申請來台事由，尚未全面恢復開放，為協助促成家屬來台祭拜的心願，時任海基會秘書長、現任陸委會主委邱垂正親自拜會內政部及移民署，盼能基於人道考量共同促成此事，平撫歷史造成的傷痛。在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以專案方式申請來台。

海基會表示，陸方家屬於5月28日晚間抵台，翌日帶著來自四川家鄉的點心、香燭等供品，在海基會、退輔會及台北榮服處人員陪同下，前往富德公墓祭拜。

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家屬於29日到海基會致意，由代理秘書長高建智接見。今天下午前往陸委會拜會，當面向主委邱垂正表達感謝。

邱垂正表示，當初聽到這個時代造成的悲劇，內心相當不捨與感慨，因此指示海基會要全力促成；現在看到劉先生完成為人子女的心願，同感欣慰。「兩岸人民往來密切，希望可以透過每一件善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動和平發展」。（編輯：邱國強）1130530