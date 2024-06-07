紐時：中國政府解除購屋限制救房市等政策 惹惱現有屋主

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（中央社台北7日電）中國政府正在調整房地產政策，以提振低迷的房市。紐約時報報導，調整政策如解除購房限制，或是將未出售的房屋改造成保障性住房，惹怒了現有的屋主。

紐約時報6日的報導「中國政府拯救樓市的做法惹惱了誰」，分析了官方調整房地產政策後的現象。

報導指出，從去年以來，中國已經有超過25個城市取消了所有房地產限購措施，許多地方還取消了阻止開發商降價的決定。各地原本能夠購房的條件不盡相同，像是成都，只有繳納社會福利稅並且搖號成功的當地居民才能購買新房；上海則是任何離婚的人3年內都將受到購房限制。

報導說，但是上述限制，乃至其他地區的限制都已被取消。上個月，中國官方更進一步，降低首付的要求，放寬了房貸規定，並敦促地方政府購買未售出的房屋，將其改造成保障性住房。

紐約時報說，這些新的刺激購房的方式，卻讓中國現有的屋主群體感到不滿。

報導指出，原本許多屋主都是靠省吃儉用購屋，作為主要的家庭投資一環，現在他們擔心，放寬限制會降低房產價格。

紐約時報指出，這些新政策，引發了一股鄰避效應。

報導指出，當成都在4月下旬取消限購時，有人在政府網站投訴，指出這對在限購政策實施前獲得購房權利的人不公平。投訴指出，自己已經搬到成都，並繳納了數年的社會保障稅，才有資格買房。

這人說，曾經把在成都擁有買房的資格作為一種榮耀，但現在誰都可以買房子，即使是那些對成都「毫無貢獻的人」，他並要求「盡快恢復限購」。

另外，報導也說，政府上月公布將未售房屋改造為保障性住房的計畫。讓一些屋主對公共住房與私人開發項目混雜在一起感到不滿。

今年5月，有人在四川政府網站上投訴當地一家國有企業將部分新建房屋改為公共住房。

這位兩年前在該小區買了一套房子的人說，有100多套新公寓被改造成公共住房，卻沒有與現有屋主協商。在投訴中，此人對於支付高價購買房產，卻只能得到「公租房小區的品質」表示不滿。

這人寫道，小區價值一落千丈，「已購房業主都苦不堪言。」

投資銀行法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，很難通過取消限制來刺激購買，因為這會加劇人們的擔憂，認為市場出了問題。

艾雷洛說，「無論如何，這都不是解決辦法。」（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130607