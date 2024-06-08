日本福島核處理水 中國主張嚴格長期國際監督

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（中央社記者李雅雯上海8日電）中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在理事會上表示，中國主張對於日本福島「核污染水」排海作為實施嚴格、獨立、有效的長期國際監督。

中國央視新聞報導，李松7日在國際原子能總署理事會上闡述中國對於日本福島核處理水排海問題上的立場主張。李松強調，中國主張對日本排海行徑實施嚴格、獨立、有效的長期國際監督。

李松表示，日本福島核污染水排海問題持續受到國際社會高度關切，鄰國民眾強烈擔憂和反對聲音從未平息，在該週理事會期間，日本第6批次核污染水再次排海。

李松批評，日本排放愈多、愈無法洗白道義責任，日本千方百計地為排海行徑辯解，強調所謂「處理水」的安全性，迄今卻未能對淨化裝置的長期可靠性、現行監測安排的全面有效性、排放對環境影響不確定性等部分作出令人信服的交代。

李松認為，東京電力公司缺乏誠信、管理混亂、事故頻出，加上日本政府監管不力的情況，進一步地凸顯針對日本排海行徑建立長期國際監督監測機制的重要性、緊迫性。

李松指出，去年以來，中國從海洋環境、人類健康和對中國民眾高度負責的立場出發，主張建立長期國際監督監測機制，以確保日本排海行徑不會對海洋環境和人類健康造成長期威脅、損害，這樣的國際監督不會取代日本政府監管責任，以及日本核電營運部門的監測責任。

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李松強調，只有透過這樣的安排，才能從根本上扭轉福島核事故及核污染水排海造成的擔憂、誤解和恐慌，有利於進一步地加強國際原子能總署在國際核安全領域的權威地位和作用，也符合日本和日本人民的根本利益。

李松表示，中國基於科學、負責的態度，積極支持對於日本長期國際監督監測的安排，希望日本拿出誠意和建設性態度，認真對待國內、外正當合理關切，履行自身責任和義務。（編輯：廖文綺）1130608