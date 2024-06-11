荷蘭軍艦過台海 中國國防部回應「侵權挑釁」

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（中央社台北11日電）日前，荷蘭軍艦卓普號（HNLMS Tromp）通過台灣海峽，引發北京不滿，派出戰機盤旋並逼近荷蘭艦載直升機。中國國防部新聞發言人張曉剛今日回應，稱荷方「侵權挑釁」，中方驅離行為合法合理。

中國國防部微信公眾號今日發布「國防部新聞發言人張曉剛就荷蘭海軍艦載直升機挑釁答記者問」一文，張曉剛表示，6月7日，荷海軍卓普號（中稱「特羅姆普號」）護衛艦艦載直升機位上海以東侵權挑釁，中國人民解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，「完全合法合理，全程專業規範，製造不安全的恰恰是荷方而不是中方」。

張曉剛還說，荷方謊稱執行聯合國任務，在他國管轄的海空域炫耀武力，製造緊張局面，損害兩國友好關係。荷方有關言行性質惡劣，「我們對此表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。我們正告荷方嚴格約束海空兵力行動，侵權挑釁必遭中方堅決反制」。

荷蘭國防部8日在聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號為支援聯合國制裁北韓行動，7日在東海執行巡邏任務時，中國兩架戰機和一架直升機接近卓普號的NH90直升機。

儘管發生中國軍機進逼事件，荷蘭國防部證實，卓普號將按照原定計畫繼續執行任務。

荷蘭國防部透過聲明指出：「這起事件發生在國際空域。」（編輯：廖文綺/謝怡璇）1130611