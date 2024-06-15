打敗名校生 中國女高職生挺進全球數學競賽決賽爆紅

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（中央社台北15日電）江蘇17歲中專（高職）女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。姜萍學的是服裝設計，但是她的數學才能擊敗多名來自海內外的名校生，在中國一夕爆紅。

姜萍挺進全球數學競賽爆紅後，美國哈佛大學校友、前哈佛肯院招生委員何亮表示，他已經跟哈佛校友會和哈佛面試官講過了，希望姜萍能夠聯繫他，並喊話「姜萍只管優秀，費用的事我們來解決」。多所中國知名大學也公開表示，歡迎姜萍來報考。

根據中國媒體封面新聞等報導，姜萍被認為是「天才少女」，她就讀於江蘇省漣水中等專業學校服裝設計專業，只花了兩年學習高等數學。

「阿里數賽」13日公布決賽名單，801人成功晉級，入圍者多來自北京大學、北京清華大學、麻省理工學院、劍橋大學等頂尖名校。但最讓外界驚訝的是，姜萍排名第12，拿到93的高分；而入圍分數線為45分。

據報導，排在她之後的是中國科學院博士；第14名是第37屆國際數學奧林匹亞金牌選手；第15名是江蘇省大學入學考試狀元。

姜萍也是阿里巴巴全球數學競賽舉辦以來，首位闖進決賽的中專生，還是前30名唯一的女生。

姜萍的專業是學服裝設計，她從初中開始發現自己對數學十分著迷，於是花了兩年自學偏微分方程（PDE）。

她的數學成績引起了數學老師王閏秋的注意，在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學。如今，她已經達到數學系大學生的水準。

王閏秋也是今年阿里數賽的參賽選手，排名全球125名。

姜萍表示，她最喜歡也最擅長偏微分方程，因為這跟她服裝設計的畫圖很像，「他們的對稱性太美了」。

中專女生殺進全球數學競賽決賽，姜萍一夕之間在中國爆紅，社交平台微博閱讀量突破10億，引發熱烈討論。許多網友封她為新女神。

儘管姜萍在數學方面表現出色，但她說，報名參加此次競賽，自己一開始沒有想那麼多，「但我覺得這說不定是一個能夠證明自己的機會，我想自己的能力能夠展現出來，被別人看見」。

姜萍說，她希望未來能進入浙江大學進修服裝設計，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」

同為參賽選手的南開大學數學科學學院大二學生曹天予，排名第59。對於姜萍的93分成績，他表示「非常震撼」。

「對我來說，震撼程度相當於，美籍韓裔數學家許峻珥20多歲才開始學數學，還能拿到費爾茲獎（Fields Medal）。」曹天予形容。

費爾茲獎被認為是年輕數學家的最高榮譽，等同於數學界的諾貝爾獎。

2024阿里巴巴全球數學競賽將於22日舉行決賽。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130615