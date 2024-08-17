中國細化離婚冷靜期引擔憂 官方：減少草率離婚

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（中央社台北17日電）中國擬修法細化「離婚冷靜期」，引起民間關注。中國民政部有關司局負責人卻稱，這是針對婚姻家庭領域出現的「新形勢、新情況」做出的一項重大制度安排，目的是減少衝動離婚與草率離婚。

2021年中國「民法典」正式實施，其中第1077條就明確規定了離婚冷靜期制度，即婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願離婚的可撤回申請。

此次中國民政部發布「婚姻登記條例（擬修訂草案徵求意見稿）」內容為，結婚登記和離婚登記都不再需要戶口簿，也取消了過去登記的地域限制，並且針對「離婚冷靜期」進行規定細化。

新華社報導，中國民政部有關司局負責人16日對此進行解讀。

這位負責人說，「離婚冷靜期」制度與當事人是否享有離婚自由權利並不衝突，當事人如感情確已破裂，既可以依法申請協議離婚登記，也可以到人民法院提起訴訟離婚。

負責人聲稱，當事人若在離婚期間遇到個人或家庭成員人身安全受到威脅等情況，可以及時通過相關法律救濟管道尋求幫助。

同時，他又說，為貫徹實施「民法典」，切實發揮「離婚冷靜期」的作用，民政部指導各地「優化」離婚登記服務流程，積極開展婚姻家庭輔導服務，努力減少社會上的衝動離婚、草率離婚現象，取得較好的效果。

「離婚冷靜期」引起關注，是因官方想要減緩衝動離婚的現象，但是民間顧慮的是，這是否成為家暴受害者的枷鎖。

封面新聞網形容，「離婚冷靜期是雙面刃」。一方面，離婚數量的確可能下降，但另方面因制度限制而無法立即解除婚姻，可能會令受婚姻家暴的受害者再度受到傷害，「冷靜期」可能延長受害者的痛苦、增加他們的危險。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1130817