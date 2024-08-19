中國COVID-19疫苗轉自費 多地公布價格最低565元

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（中央社台北19日電）中國多家醫院與基層衛生機關此前通報，COVID-19疫苗由免費接種轉為自費接種。近日多省公布疫苗價格，如一款噴鼻式流感病毒載體COVID-19疫苗，價格為人民幣126元（下同，約新台幣565元），是公布中最便宜的。

中國多家醫院與基層衛生機關此前通告，接獲上級疾控通知，2024年7月15日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗由免費接種調整為自費接種。

人民日報19日報導，近日中國多地如黑龍江、山東、安徽省陸續公布COVID-19疫苗價格。

根據黑龍江省7月24日公布的COVID-19疫苗準入評審結果及疫苗對應價格，如由萬泰生物生產的噴鼻式流感病毒載體COVID-19疫苗，每支0.2毫升的價格為126元。

報導表示，從黑龍江省疾控中心工作人員了解到，評審結果公布後，各市、區、縣疾控中心可以進行採購，配送、分發到位後，民眾便可預約接種。

山東省藥械集中採購平台在8月15日公布8款COVID-19疫苗的價格，同樣由萬泰生物生產的噴鼻式流感病毒載體COVID-19疫苗，每支0.2毫升的價格為136元，較黑龍江省公布的貴10元。

另外，由康希諾生產的吸入式重組XBB.1.5變異株疫苗（5型腺病毒載體），每支0.5毫升（3次人用劑量）價格為1114元，單次價格為371.3元。另一款重組病毒融合蛋白二價（原型株/Omicron XBB變異株）疫苗（CHO細胞），由麗珠單抗生產，每支0.5毫升的價格為408元。其他幾款疫苗單次價格均在300元左右。

安徽省醫藥集中採購平台8月13日公布的COVID-19疫苗採購目錄，相同產品價格與黑龍江省、山東省相若，而由石藥集團生產的病毒變異株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5），每支0.3毫升需598元。

中國將COVID-19疫苗由免費轉為自費，令人擔心一些經濟能力低的人難以負擔。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130819