本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
首頁 / 兩岸

中國滬深港通 「北向資金」動態不再發布

2024/8/20 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海20日電）中國滬深港通交易訊息披露機制調整，「北向資金」即時動態不再即時發布。北向資金被視作香港、國際資本流向觀察窗口，在新制實施後，淨買入、淨賣出相關數據不再對外揭露。

上海證券交易所（上交所）、深圳證券交易所（深交所）7月26日宣布，自8月19日起，調整滬深港通交易資訊披露機制。

公告內容指出，在每個滬股通、深股通交易日收市後，將公布當天滬股通、深股通成交總額及總成交筆數、ETF成交總額、前十大成交證券名單及成交總額，按月、年公布數據彙整情況。

公告內容提到，將在每季第5個滬股通、深股通交易日公布上一季末單支證券的滬股通、深股通投資者合計持有數量。

這波交易訊息披露機制調整意味著，投資者僅能看到成交總額，未能再看到北向資金每日、每週、每月淨買入、淨賣出金額，以及其所交易的證券名單等。

每日經濟新聞報導引述機構專家說法表示，北向資金一直被投資者視作市場資金動態「風向球」，對於市場情緒影響很大；北向資金過往數次精準「抄底」，不少資金也跟風，加大市場波動，新制有助於降低市場過度波動。

深圳巨澤投資董事長馬澄表示，北向資金數次精準抄底，使廣大股民、分析師緊盯動態，將其作為投資參考；其實真正的北向資金重視基本面，以中長線投資為主，現在則有偏短線炒作的「假北向」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

安徽美通資產董事長陳紅兵認為，北向資金被投資者視作市場情緒和外資動向判斷指標，不少資金跟風交易，加大了市場波動；當動態數據不再對外披露時，會使北向資金短線策略做出修正，有利於降低市場過度波動，穩定投資者預期。

民眾對於這波調整抱持保留態度。有民眾認為，股市「愈透明愈好」，對外揭露數據才有投資判斷依據，另有民眾質問，一般散戶與證券機構是否訊息對稱，倘若訊息不對稱，「散戶只能一直做韭菜」；有財經部落客直言，這是股市訊息披露大倒退，違背了公開透明原則。（編輯：呂佳蓉）1130820

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：